Гагарин Григорий Иванович 17.03.1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагарин Григорий Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.03.1782, Москва, город федерального значения Москва

умер 12.02.1837, Мюнхен

Отец
Гагарин Иван Сергеевич14.01.1752 г.р.
Мать
Гагарина (Волконская) Мария Алексеевна18.03.1750 г.р.
Супруги
Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна23.05.1790 г.р.
Дети
Гагарин Григорий Григорьевич11.05.1810 г.р.
Гагарин Евгений Григорьевич08.11.1811 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1782

Отец: Гагарин Иван Сергеевич

Мать: Гагарина (Волконская) Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - Знаменская церковь за Петровскими Воротами. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №54, стр. 35

Бракосочетание
12.07.1809

Жена: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Gagarin_and_Soymonova.jpg ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.152. с. 53.

Рождение ребёнка
11.05.1810

Сын: Гагарин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
08.11.1811

Сын: Гагарин Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
04.05.1818

Сын: Гагарин Лёв Георгиевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
13.11.1820

Сын: Гагарин Феофил Григорьевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
19.10.1827

Сын: Гагарин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна

Смерть
12.02.1837

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