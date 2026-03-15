Гагарин Григорий Иванович
мужской, родился 17.03.1782, Москва, город федерального значения Москва
умер 12.02.1837, Мюнхен
ОтецГагарин Иван Сергеевич14.01.1752 г.р.
МатьГагарина (Волконская) Мария Алексеевна18.03.1750 г.р.
Супруги
Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна23.05.1790 г.р.
Дети
Гагарин Григорий Григорьевич11.05.1810 г.р.
Гагарин Евгений Григорьевич08.11.1811 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1782
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.07.1809
Рождение ребёнка
11.05.1810
Сын: Гагарин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1811
Сын: Гагарин Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1818
Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
13.11.1820
Сын: Гагарин Феофил Григорьевич
Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
19.10.1827
Сын: Гагарин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Гагарина (Соймонова) Екатерина Петровна
Смерть
12.02.1837
Рождение - Знаменская церковь за Петровскими Воротами. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №54, стр. 35