Тишкин Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пузынина Дарья Мироновна
Мать ребёнка: Тишкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юринова Елизавета Мироновна
Мать ребёнка: Тишкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губанова Ирина Мироновна
Мать ребёнка: Тишкин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тишкин ?