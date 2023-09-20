Тишкин Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкин Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пузынина Дарья Мироновна

Мать ребёнка: Тишкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юринова Елизавета Мироновна

Мать ребёнка: Тишкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова Ирина Мироновна

Мать ребёнка: Тишкин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишкин ?

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