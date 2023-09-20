Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

12.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Тишкин Мирон

Мать: Тишкин ?

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пузынин Василий Фомич

Отец ребёнка: Пузынин Фома Иванович

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.07.1929

Дочь: Шайтурова Ефросинья Фоминична

Отец ребёнка: Пузынин Фома Иванович

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.12.1937

Сын: Пузынин Николай Фомич

Отец ребёнка: Пузынин Фома Иванович

д. Угрюмое Тюменской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузынин Фома Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузынин Фома Иванович

Смерть
12.12.1972
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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