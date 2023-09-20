Пузынина (Тишкина) Дарья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти12.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Тишкин Мирон
Мать: Тишкин ?
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Пузынин Фома Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1929
Дочь: Шайтурова Ефросинья Фоминична
Отец ребёнка: Пузынин Фома Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1937
Отец ребёнка: Пузынин Фома Иванович
д. Угрюмое Тюменской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пузынин Фома Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1972
Похороны
Неизвестно