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Виногорова Дарья Михайловна
Виногорова Дарья Михайловна
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Место рождения
Тимофеево
Дата рождения
1923
Пол
Женский
Отец
Виногоров Михаил Прокопьевич
1889 г.р.
Мать
Виногорова (Ешмекова) Евдокия Дмитриевна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Виногоров Михаил Прокопьевич
Мать:
Виногорова Евдокия Дмитриевна
Тимофеево
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