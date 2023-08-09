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Виногорова Дарья Михайловна

Место рождения

Тимофеево

Дата рождения

1923

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Виногоров Михаил Прокопьевич

Мать: Виногорова Евдокия Дмитриевна