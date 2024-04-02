Сочнёва Парасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочнёва Парасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1893

Дата смерти

16.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1921

Дочь: Шарепо Антонина Никаноровна

Отец ребёнка: Сочнёв Никанор Николаевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1928

Дочь: Кошелева Агриппина Никаноровна

Отец ребёнка: Сочнёв Никанор Николаевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Сочнёв Александр Никанорович

Отец ребёнка: Сочнёв Никанор Николаевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сочнёв Никанор Николаевич

Смерть
16.08.1979
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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