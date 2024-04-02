Сочнёва Парасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1893
Дата смерти16.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1921
Дочь: Шарепо Антонина Никаноровна
Отец ребёнка: Сочнёв Никанор Николаевич
Рождение ребёнка
19.08.1928
Дочь: Кошелева Агриппина Никаноровна
Отец ребёнка: Сочнёв Никанор Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сочнёв Александр Никанорович
Отец ребёнка: Сочнёв Никанор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1979