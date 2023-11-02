Шмакова (Берсенёва) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Берсенёва) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1971

Отец: Берсенёв Владимир

Мать: Берсенёва Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Шмаков Владимир

Отец ребёнка: Шмаков Олег

Зеленоградск, Зеленоградский, Калининградская область
Рождение ребёнка
2004

Сын: Шмаков Олег

Отец ребёнка: Шмаков Олег

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Олег

Место жительства
Неизвестно
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