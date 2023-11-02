Шмакова (Берсенёва) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1971
Отец: Берсенёв Владимир
Рождение ребёнка
1991
Сын: Шмаков Владимир
Отец ребёнка: Шмаков Олег
Зеленоградск, Зеленоградский, Калининградская область
Рождение ребёнка
2004
Сын: Шмаков Олег
Отец ребёнка: Шмаков Олег
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмаков Олег
Место жительства
Неизвестно