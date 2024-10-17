Артамонова (Захарова) Татиана Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Захарова) Татиана Иванова

Место рождения

Федорцово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

14.04.1878

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Земиров Иван Иванов

Мать: не указана

Федорцово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.11.1869

Муж: Артамонов Илья Васильев

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.10.1872

Сын: Артамонов Александр Ильин

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.10.1874

Сын: Артамонов Димитрий Ильин

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Рождение ребёнка
21.10.1874

Дочь: Старостина (Артамонова) Параскева Ильина

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1876

Дочь: (Артамонова) Юлия Ильина

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.02.1878

Сын: Артамонов Василий Ильин

Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев

Смерть
14.04.1878
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: пневмония

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