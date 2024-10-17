Артамонова (Захарова) Татиана Иванова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти14.04.1878
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Земиров Иван Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1869
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Рождение ребёнка
19.10.1872
Сын: Артамонов Александр Ильин
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Рождение ребёнка
21.10.1874
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Рождение ребёнка
21.10.1874
Дочь: Старостина (Артамонова) Параскева Ильина
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Рождение ребёнка
11.07.1876
Дочь: (Артамонова) Юлия Ильина
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Рождение ребёнка
07.02.1878
Отец ребёнка: Артамонов Илья Васильев
Смерть
14.04.1878
Причина смерти: пневмония