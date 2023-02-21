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Кузнецов (Каурова) Татьяна
Кузнецов (Каурова) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
2020
Пол
Женский
Отец
Кауров Иван
1899 г.р.
Мать
Каурова (Гладкова) Зинаида
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Кауров Иван
Мать:
Каурова Зинаида
Смерть
2020
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