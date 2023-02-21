Кузнецов (Каурова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Каурова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Кауров Иван

Мать: Каурова Зинаида

Смерть
2020
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