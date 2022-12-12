Каурова (Гладкова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаурова (Гладкова) Зинаида

Каурова (Гладкова) Зинаида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1907

Дата смерти

25.01.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1907

Отец: Гладков Финоген

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кузнецов Татьяна

Отец ребёнка: Кауров Иван

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кауров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кауров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кауров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кауров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кауров Иван

Смерть
25.01.1986
Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Похороны
Неизвестно
Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close