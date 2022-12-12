Каурова (Гладкова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1907
Дата смерти25.01.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1907
Отец: Гладков Финоген
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кузнецов Татьяна
Отец ребёнка: Кауров Иван
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кауров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кауров Иван
Смерть
25.01.1986
Похороны
Неизвестно