Александрова Елена
Место рожденияТогаево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Александров Юрий (Юрка) Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Александров Александр Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Александров Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван Александрович
Смерть
Неизвестно
Марпосад