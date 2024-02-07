Александрова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Елена

Место рождения

Тогаево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тогаево
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Александров Юрий (Юрка) Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван Александрович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Александров Александр Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван Александрович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Александров Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван Александрович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Марпосад
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