Винокуров Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Винокуров Борис Петрович

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Екатерина Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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