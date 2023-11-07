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(Винокурова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Винокуров Петр Николаевич

Мать: Винокурова Екатерина Матвеевна

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