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(Винокурова) Елена Петровна
(Винокурова) Елена Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Пол
Женский
Отец
Винокуров Петр Николаевич
Мать
Винокурова (Овчинникова) Екатерина Матвеевна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Винокуров Петр Николаевич
Мать:
Винокурова Екатерина Матвеевна
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