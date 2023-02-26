Тюричева Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тюричев Николай Федорович
Отец ребёнка: Тюричев Фёдор Петров
Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с, дер. Высокое
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Тюричев Фёдор Петров
Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с
Смерть
Неизвестно