Тюричева Прасковья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюричева Прасковья Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тюричев Николай Федорович

Отец ребёнка: Тюричев Фёдор Петров

Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с, дер. Высокое
Рождение ребёнка
1925

Сын: Тюричев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Тюричев Фёдор Петров

Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с
Смерть
Неизвестно
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