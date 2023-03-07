Степан Власович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Влас Евсеевич
Мать: N
Рождение ребёнка
1752
Сын: Сидор Степанович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия-старшая Степановна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия-младшая Степановна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Яков Степанович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Степановна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Савва Степанович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно