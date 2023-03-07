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Степан Власович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Влас Евсеевич

Мать: N

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Сидор Степанович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия-старшая Степановна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия-младшая Степановна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Яков Степанович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Степановна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Савва Степанович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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