Алифанова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алифанов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич
Ясырев, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устья Ивановна
Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Персиянова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Полина Ивановна
Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно