Алифанова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алифанов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Дулимов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Дулимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Дулимов Филип Иванович

Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич

Ясырев, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устья Ивановна

Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Персиянова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Полина Ивановна

Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дулимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Дулимов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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