Стефан Трофимов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Трофим Спиридонов
Мать: Акилина Яковлева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1821
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Матрона Парфенова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Парфенова
Смерть
Неизвестно