Стефан Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Трофимов

Стефан Трофимов

avatar

Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Трофим Спиридонов

Мать: Акилина Яковлева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1821

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Матрона Парфенова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Парфенова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close