Корзунина (Лялина) Ефросинья Родионова
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Лялин Родион Павлов
Мать: Лялина Катерина
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Корзунин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Корзунин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Корзунин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корзунин Иван Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно