Корзунина (Лялина) Ефросинья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзунина (Лялина) Ефросинья Родионова

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Место рождения

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Лялин Родион Павлов

Мать: Лялина Катерина

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1735

Сын: Корзунин Родион Иванович

Отец ребёнка: Корзунин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Корзунин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Корзунин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Корзунин Аверьян Иванов

Отец ребёнка: Корзунин Иван Иванов

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзунин Иван Иванов

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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