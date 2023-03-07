Лялина Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Лялин Елизарий Родионов

Отец ребёнка: Лялин Родион Павлов

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Корзунина Ефросинья Родионова

Отец ребёнка: Лялин Родион Павлов

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1706

Сын: Лялин Трифан Родионов

Отец ребёнка: Лялин Родион Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Яровей Родионов

Отец ребёнка: Лялин Родион Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Родион Павлов

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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