Корзунин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Корзунин Иван Кириллов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Корзунина Ефросинья Родионова
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Корзунина Ефросинья Родионова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Корзунина Ефросинья Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно