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Корзунин Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Корзунин Иван Кириллов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Корзунин Родион Иванович

Мать ребёнка: Корзунина Ефросинья Родионова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Корзунин Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Корзунина Ефросинья Родионова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Корзунин Аверьян Иванов

Мать ребёнка: Корзунина Ефросинья Родионова

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзунина Ефросинья Родионова

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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