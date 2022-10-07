Сидорова (Иванова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Иванова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1962

Дата смерти

07.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1962

Отец: Иванов Владимир Николаевич

Мать: Иванова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1984

Дочь: Шаранова Ирина

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
17.04.1987

Дочь: Нефедова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саранцев Александр Геннадьевич

Смерть
07.10.2022
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