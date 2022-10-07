Сидорова (Иванова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1962
Дата смерти07.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1962
Рождение ребёнка
05.01.1984
Дочь: Шаранова Ирина
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.1987
Дочь: Нефедова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2022