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Сидоров Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Михаил Егорович

Мать: Сидорова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова (Иванова) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
05.01.1984

Дочь: Шаранова (Cидорова) Ирина

Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
17.04.1987

Дочь: Нефедова (Сидорова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Светлана Владимировна

Смерть
29.10.2007

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