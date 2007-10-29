Сидоров Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.10.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Михаил Егорович
Мать: Сидорова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1984
Дочь: Шаранова (Cидорова) Ирина
Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
17.04.1987
Дочь: Нефедова (Сидорова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Светлана Владимировна
Смерть
29.10.2007