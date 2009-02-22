Кириллова (Конзычакова) Валентина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1937
Дата смерти22.02.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1957
Дочь: Кочанова Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Кириллов Егор Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1959
Сын: Кириллов Александр Егорович
Отец ребёнка: Кириллов Егор Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириллов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.2009