Кириллова (Конзычакова) Валентина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Конзычакова) Валентина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1937

Дата смерти

22.02.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1957

Дочь: Кочанова Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Кириллов Егор Иванович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.11.1959

Сын: Кириллов Александр Егорович

Отец ребёнка: Кириллов Егор Иванович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Егор Иванович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Егор Иванович

Смерть
22.02.2009