Кириллов Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Александр Егорович

Кириллов Александр Егорович

avatar

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

14.11.1959

Дата смерти

08.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1959

Отец: Кириллов Егор Иванович

Мать: Кириллова Валентина Семёновна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.07.2011