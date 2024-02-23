Брусенцов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусенцов Михаил Александрович

Брусенцов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1977

Дочь: Брусенцова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Пенкина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.1977

Дочь: Брусенцова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Пенкина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1982

Сын: Брусенцов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пенкина Галина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close