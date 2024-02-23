Брусенцов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1977
Дочь: Брусенцова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Пенкина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1977
Дочь: Брусенцова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Пенкина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1982
Сын: Брусенцов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пенкина Галина Ивановна