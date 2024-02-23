Пенкина Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПенкина Галина Ивановна

Пенкина Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пенкина Валентина

Рождение ребёнка
15.11.1977

Дочь: Брусенцова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Брусенцов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1977

Дочь: Брусенцова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Брусенцов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
16.02.1982

Сын: Брусенцов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Брусенцов Михаил Александрович

Смерть
2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.