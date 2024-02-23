Пенкина Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Пенкина Валентина
Рождение ребёнка
15.11.1977
Дочь: Брусенцова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Брусенцов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1977
Дочь: Брусенцова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Брусенцов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
16.02.1982
Сын: Брусенцов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Брусенцов Михаил Александрович
Смерть
2003