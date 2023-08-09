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Вотяков Дмитрiй Романов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Вотяков Роман Федоров

Мать: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.11.1845

Жена: Конюхова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
01.03.1846

Сын: Вотяков Арсенiй Дмитриев

Мать ребёнка: Конюхова Дарья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1851

Дочь: Евдокiя Дмитриева

Мать ребёнка: Конюхова Дарья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Смерть
Неизвестно