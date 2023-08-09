Вотяков Дмитрiй Романов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Вотяков Роман Федоров
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
11.11.1845
Жена: Конюхова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1846
Мать ребёнка: Конюхова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
11.08.1851
Дочь: Евдокiя Дмитриева
Мать ребёнка: Конюхова Дарья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Смерть
Неизвестно