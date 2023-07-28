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Вотяков Роман Федоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Вотяков Федор Галактионов

Мать: Марья Петрова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1819

Сын: Вотяков Стефан Романов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Вотяков Дмитрiй Романов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Вера Романова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Вотякова Надежда Романова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1829

Дочь: Акилина Романова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.09.1834

Сын: Вотяков Трофим Романов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1835

Сын: Вотяков Илья Романов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Кондратiй Романов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно