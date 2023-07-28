Вотяков Роман Федоров
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Вотяков Федор Галактионов
Мать: Марья Петрова
Рождение ребёнка
28.10.1819
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Вера Романова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Вотякова Надежда Романова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
01.06.1829
Дочь: Акилина Романова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
15.09.1834
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
18.07.1835
Сын: Вотяков Илья Романов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Кондратiй Романов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно