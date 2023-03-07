Генина (Семухина) Нинель Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генина (Семухина) Нинель Викторовна

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

14.01.1930

Дата смерти

28.11.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
28.11.1983
Томск, город Томск, Томская область
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