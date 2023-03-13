Тестова (Ракрва) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова (Ракрва) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раковъ Аѳанасій

Мать: Ракова Пелагея (Параскева) Иванова

Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Тестовъ Даниіилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Тестовъ Даниіилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Тестовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Тестовъ Даниіилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестовъ Даниіилъ

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