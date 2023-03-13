Тестова (Ракрва) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раковъ Аѳанасій
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Тестовъ Даниіилъ
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Тестовъ Даниіилъ
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Тестовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Тестовъ Даниіилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тестовъ Даниіилъ