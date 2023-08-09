Екатерина Ипатова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ипат Иванов
Мать: Васса Герасимова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
20.07.1821
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитич
Бракосочетание
04.02.1846
Муж: Василий Никитич
Рождение ребёнка
19.10.1848
Сын: Авраамий Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
04.09.1852
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно