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Екатерина Ипатова

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипат Иванов

Мать: Васса Герасимова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитич

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.07.1821

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитич

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
04.02.1846

Муж: Василий Никитич

Рождение ребёнка
19.10.1848

Сын: Авраамий Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитич

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.09.1852

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитич

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно