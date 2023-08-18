Кошелева (Русакова) Ирина Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Русакова) Ирина Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Кошелев Никифор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кошелев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Кошелев Никифор Афанасьевич

Место жительства
С 1795 по 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Никифор Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно