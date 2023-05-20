Левтова (Чистякова) Изольда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левтова (Чистякова) Изольда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Чистяков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Левтов Александр Викторович

Отец ребёнка: Левтов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
27.04.1959

Дочь: Левтова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Левтов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левтов Виктор Александрович

Смерть
1994