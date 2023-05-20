Левтова (Чистякова) Изольда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Чистяков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Левтов Александр Викторович
Отец ребёнка: Левтов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
27.04.1959
Дочь: Левтова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Левтов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994