Бучельникова (Шабаднина) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1907 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.
Сын: Бучельников Петр Поликарпович
Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1910 ст.
Дочь: Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
09.01.1913 ст.
Сын: Бучельников Прокофий Поликарпович
Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1915 ст.
Сын: Бучельников Филипп Поликарпович
Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1918 ст.
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно