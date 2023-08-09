Бучельникова (Шабаднина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Шабаднина) Мария Павловна

Место рождения

Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
02.02.1907 ст.

Муж: Бучельников Поликарп Михайлович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.

Сын: Бучельников Петр Поликарпович

Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович

Рождение ребёнка
22.11.1910 ст.

Дочь: Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович

Рождение ребёнка
09.01.1913 ст.

Сын: Бучельников Прокофий Поликарпович

Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович

Рождение ребёнка
08.10.1915 ст.

Сын: Бучельников Филипп Поликарпович

Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович

Рождение ребёнка
07.08.1918 ст.

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Бучельников Поликарп Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно