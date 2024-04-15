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Бучельников Поликарп Михайлович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бучельников Михаил Семенович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
19.03.1900 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Харитина Елизаровна (Бучельникова) Сваткова
Бракосочетание
02.02.1907 ст.

Жена: Бучельникова Мария Павловна

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.

Сын: Бучельников Петр Поликарпович

Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна

Рождение ребёнка
22.11.1910 ст.

Дочь: Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна

Рождение ребёнка
09.01.1913 ст.

Сын: Бучельников Прокопий Поликарпович

Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1915 ст.

Сын: Бучельников Филипп Поликарпович

Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна

Рождение ребёнка
07.08.1918 ст.

Дочь: Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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