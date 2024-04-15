Бучельников Поликарп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бучельников Михаил Семенович
Восприемник
19.03.1900 ст.
Харитина Елизаровна (Бучельникова) Сваткова
Бракосочетание
02.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.
Сын: Бучельников Петр Поликарпович
Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1910 ст.
Дочь: Екатерина Поликарповна
Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна
Рождение ребёнка
09.01.1913 ст.
Сын: Бучельников Прокопий Поликарпович
Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1915 ст.
Сын: Бучельников Филипп Поликарпович
Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1918 ст.
Дочь: Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Бучельникова Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно