Ягумова (Псеуш) Айщет Индрисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягумова (Псеуш) Айщет Индрисовна

Место рождения

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Псеуш Индрис Гушович

Мать: Къэзэнчи Загрэт

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Хут Разиет Рамазановна

Отец ребёнка: Ягумов Рамазан Юсуфович

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
10.12.1953

Дочь: Зазий Саният Рамазановна

Отец ребёнка: Ягумов Рамазан Юсуфович

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1960

Сын: Ягумов Дауд Рамазанович

Отец ребёнка: Ягумов Рамазан Юсуфович

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягумова Нафсет Рамазановна

Отец ребёнка: не указан

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягумов Асланбий Рамазанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягумова Сура Рамазановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягумов Алий Рамазанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягумов Рамазан Юсуфович

Смерть
Неизвестно
Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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