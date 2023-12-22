Ягумова (Псеуш) Айщет Индрисовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Псеуш Индрис Гушович
Мать: Къэзэнчи Загрэт
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Хут Разиет Рамазановна
Отец ребёнка: Ягумов Рамазан Юсуфович
Рождение ребёнка
10.12.1953
Дочь: Зазий Саният Рамазановна
Отец ребёнка: Ягумов Рамазан Юсуфович
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Ягумов Рамазан Юсуфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягумова Нафсет Рамазановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягумов Асланбий Рамазанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягумова Сура Рамазановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно