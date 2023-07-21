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(Красникова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Красников Владимир

Мать: ?

Смерть
Неизвестно