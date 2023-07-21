? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Красников Степан

Отец ребёнка: Красников Владимир

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Красников Владимир

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Красников Владимир

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Красников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красников Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close