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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Красников Степан
Отец ребёнка: Красников Владимир
Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Красников Владимир
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Красников Владимир
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Красников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красников Владимир