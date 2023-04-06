1 жена Кувыркина Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1 жена Кувыркина Анна Николаева

Место рождения

вотчина наследниц Яковлевых села Великого

Дата рождения

1842

Дата смерти

02.02.1876

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

вотчина наследниц Яковлевых села Великого
Бракосочетание
07.11.1859

Муж: Кувыркин Павел Михайлов

вновь Устрояемая Единоверческая церковь Ярославского уезда села Великого
Рождение ребёнка
19.03.1862

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 21 об, запись 1
Рождение ребёнка
25.03.1864

Сын: Кувыркин Василий Павлович

Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 36, запись 5
Рождение ребёнка
07.07.1866

Сын: Кувыркин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.03.1868

Сын: Кувыркин Константин Павлович

Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 62об, запись 3
Рождение ребёнка
24.05.1870

Сын: Кувыркин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 79 запись 6
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувыркин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов

Смерть
02.02.1876
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | смерть в возрасте 33 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.131об, запись 2
Похороны
04.02.1876
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Тихвинская единоверческая церковь