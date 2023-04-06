1 жена Кувыркина Анна Николаева
Место рождениявотчина наследниц Яковлевых села Великого
Дата рождения1842
Дата смерти02.02.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина наследниц Яковлевых села Великого
Бракосочетание
07.11.1859
вновь Устрояемая Единоверческая церковь Ярославского уезда села Великого
Рождение ребёнка
19.03.1862
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 21 об, запись 1
Рождение ребёнка
25.03.1864
Сын: Кувыркин Василий Павлович
Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 36, запись 5
Рождение ребёнка
07.07.1866
Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов
Рождение ребёнка
07.03.1868
Сын: Кувыркин Константин Павлович
Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 62об, запись 3
Рождение ребёнка
24.05.1870
Сын: Кувыркин Алексей Павлович
Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 79 запись 6
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кувыркин Павел Михайлов
Смерть
02.02.1876
Причина смерти: от чахотки | смерть в возрасте 33 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.131об, запись 2
Похороны
04.02.1876
Тихвинская единоверческая церковь