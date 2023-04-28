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(Кувыркина) Мария Павловна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1862

Отец: Кувыркин Павел Михайлов

Мать: 1 Жена Кувыркина Анна Николаева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 21 об, запись 1
Крещение
20.03.1862
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 21 об, запись 1Восприемники: Великосельской волости села Великого Николай Михайлов с сестрой своей девицей Елисаветой Михайловой Таинство совершал священник Илар... Показать все
Смерть
Неизвестно
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