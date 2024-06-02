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Яковлева Феврония Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Трифон

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Яковлева Васса Трифоновна

Отец ребёнка: Яковлев Трифон

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Яковлева Дарья Трифоновна

Отец ребёнка: Яковлев Трифон

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Яковлев Федор Трифонович

Отец ребёнка: Яковлев Трифон

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Яковлева Матрона (Матрена) Трифоновна

Отец ребёнка: Яковлев Трифон

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Яковлева Мария Трифоновна

Отец ребёнка: Яковлев Трифон

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Яковлева Параскева

Отец ребёнка: не указан

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно

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