Яковлева Феврония Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Трифон
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Яковлева Васса Трифоновна
Отец ребёнка: Яковлев Трифон
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Яковлева Дарья Трифоновна
Отец ребёнка: Яковлев Трифон
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Яковлев Трифон
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Яковлева Матрона (Матрена) Трифоновна
Отец ребёнка: Яковлев Трифон
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Яковлева Мария Трифоновна
Отец ребёнка: Яковлев Трифон
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Яковлева Параскева
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно