Гневушев Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1911
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1911
Отец: не указан
Смерть
1940
ГНЕВУШЕВ Владимир Андреевич. 1911 — 1942. Геофизик. Окончил физический факультет ЛГУ, был участником экспедиции в Арктику на ледоколе «Сибиряков». Когда вернулся в Ленинград, был арестован, осужден, р... Показать все