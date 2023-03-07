Гневушев Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гневушев Владимир Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.09.1911

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1911

Отец: не указан

Мать: Гневушева Гали Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1940
ГНЕВУШЕВ Владимир Андреевич. 1911 — 1942. Геофизик. Окончил физический факультет ЛГУ, был участником экспедиции в Арктику на ледоколе «Сибиряков». Когда вернулся в Ленинград, был арестован, осужден, р... Показать все
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