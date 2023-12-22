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Соловьёв Захар Иванович

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.09.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1875 ст.

Отец: Соловьёв Иван Тарасович

Мать: Соловьёва Екатерина Андреевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.10.1897 ст.

Жена: Соловьёва Мария Яковлевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.

Сын: Соловьёв Михаил Захарович

Мать ребёнка: Соловьёва Мария Яковлевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.

Сын: Соловьёв Архип Захарович

Мать ребёнка: Соловьёва Мария Яковлевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1906 ст.

Дочь: Соловьёва Ульяна Захаровна

Мать ребёнка: Соловьёва Мария Яковлевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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