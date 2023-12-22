Соловьёв Захар Иванович
Место рождения
Дата рождения01.09.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1875 ст.
Бракосочетание
26.10.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.
Сын: Соловьёв Михаил Захарович
Мать ребёнка: Соловьёва Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.
Мать ребёнка: Соловьёва Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
04.03.1906 ст.
Дочь: Соловьёва Ульяна Захаровна
Мать ребёнка: Соловьёва Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно