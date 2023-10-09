Соловьёва Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.
Сын: Соловьёв Григорий Иванович
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Тарасович
Рождение ребёнка
01.09.1875 ст.
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Тарасович
Рождение ребёнка
02.06.1878 ст.
Дочь: Гавриленко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Тарасович
Рождение ребёнка
01.04.1884 ст.
Сын: Соловьёв Василий Иванович
Отец ребёнка: Соловьёв Иван Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно