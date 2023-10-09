Соловьёва Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёва Екатерина Андреевна

Соловьёва Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.

Сын: Соловьёв Григорий Иванович

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1875 ст.

Сын: Соловьёв Захар Иванович

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1878 ст.

Дочь: Гавриленко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1884 ст.

Сын: Соловьёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Соловьёв Иван Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Иван Тарасович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close