Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ефимья Степановна

Мать ребёнка: Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Яков Степанович

Мать ребёнка: Катерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно