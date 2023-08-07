Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ефимья Степановна
Мать ребёнка: Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Яков Степанович
Мать ребёнка: Катерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно