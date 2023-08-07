Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Степанович

Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Степан Дмитриевич

Мать: Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Устинья Яковлевна

Мать ребёнка: 1 жена?

Бракосочетание
04.02.1803

Жена: Матрена Савельевна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Феодора Яковлевна

Мать ребёнка: Ксения Никитична

Рождение ребёнка
04.04.1816

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Ксения Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена?

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close