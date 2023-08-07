Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Степан Дмитриевич
Мать: Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Устинья Яковлевна
Мать ребёнка: 1 жена?
Бракосочетание
04.02.1803
Жена: Матрена Савельевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Феодора Яковлевна
Мать ребёнка: Ксения Никитична
Рождение ребёнка
04.04.1816
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Ксения Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена?
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно