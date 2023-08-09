Цыбин Алексей Федотов
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Цыбин Федот -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Еремеева Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
16.08.1766
Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Татьяна Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779