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Цыбин Алексей Федотов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Цыбин Федот -

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Еремеева Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1766

Сын: Цыбин Деомид Алексеев

Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Татьяна Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1779
Ржев, город Ржев, Тверская область