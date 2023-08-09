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(Фурсова) Елена Романовна
(Фурсова) Елена Романовна
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Место рождения
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
18.05.1906
Пол
Женский
Отец
Фурсов Роман Трофимович (солдат)
1883 г.р.
Мать
Фурсова (Кубарева) Елизавета Петровна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1906
Отец:
Фурсов Роман Трофимович (солдат)
Мать:
Фурсова Елизавета Петровна
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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