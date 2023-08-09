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(Фурсова) Елена Романовна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.05.1906

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1906

Отец: Фурсов Роман Трофимович (солдат)

Мать: Фурсова Елизавета Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область