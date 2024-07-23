Ордин Семён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Семён Васильевич

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Татариново
Рождение ребёнка
1666

Сын: Ордин Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

д. Татариново
Рождение ребёнка
1674

Сын: Ордин Артемий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

д. Татариново
Рождение ребёнка
1678

Сын: Ордин Филипп Семёнович

Мать ребёнка: не указана

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
д. Татариново

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