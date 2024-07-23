Ордин Семён Васильевич
Место рожденияд. Татариново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Татариново
Рождение ребёнка
1666
Сын: Ордин Иван Семёнович
Мать ребёнка: не указана
д. Татариново
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: не указана
д. Татариново
Рождение ребёнка
1678
Мать ребёнка: не указана
д. Татариново
Смерть
Неизвестно
д. Татариново