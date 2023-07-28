Карпова (Панкова?) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1883
Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1885
Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1886
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1888
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1889
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно