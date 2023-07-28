Карпова (Панкова?) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Панкова?) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1883

Сын: Карпов Василий Федорович

Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.06.1885

Сын: Карпов Петр Федорович

Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.08.1886

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.02.1888

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.06.1889

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Федор Васильевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно