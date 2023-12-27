Чижова, Она Же Крысина (Воронова) Марфа (Марья) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова, Она Же Крысина (Воронова) Марфа (Марья) Ильинична

Место рождения

село Борисово

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

село Борисово
Рождение ребёнка
13.06.1834

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
19.01.1836

Сын: Чижов, Он Же Сафронов (крысин) Иван Иванович

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
12.02.1837

Дочь: Евдакия Ивановна

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
25.08.1838

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
01.08.1840

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чижов, Он Же Сафронов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1851

Сын: Чижов, Он Же Сафронов Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
14.02.1853

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
07.02.1857

Сын: Чижов, Он Же Сафронов Анисим Иванович

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
21.08.1858

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович

Смерть
После 1869
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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