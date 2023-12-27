Чижова, Она Же Крысина (Воронова) Марфа (Марья) Ильинична
Место рождениясело Борисово
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Дочь: Евдакия Ивановна
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Сын: Чижов, Он Же Сафронов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Сын: Чижов, Он Же Сафронов Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Сын: Чижов, Он Же Сафронов Анисим Иванович
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Крысин Иван Софронович